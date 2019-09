Kirchen in Radevormwald : Gesprächskreis befasst sich mit Buch von Heiner Geißler

Radevormwald Der 2017 verstorbene CDU-Politiker schrieb ein Buch über Martin Luther, das im Mittelpunkt des Gespräches stehen wird.

Der ökumenische Gesprächskreis trifft sich das nächste Mal am Dienstag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Martini-Gemeinde, Pastor-Haver-Zimmer, Ülfestraße 9a.

Unter anderem warf der im Jahr 2017 verstorbene CDU-Politiker folgende Fragen auf: Könnte Luther auch heute die Welt verändern? Was würde er aktuell in den christlichen Kirchen reformieren? Der Autor spannt in seinem Buch einen Bogen zwischen Luther und Papst Franziskus und legt den Finger in die Wunde der Amtskirchen.