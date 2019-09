Kirchengemeinden in Radevormwald : Ökumenische Thomasmesse ist auch für Zweifler gedacht

Radevormwald Einen gemeinsamen Gottesdienst für Menschen, die spirituell auf der Suche sind, bieten die Kirchengemeinden in Radevormwald und den Wupperorten an.

„Es gibt unterschiedliche Stationen und Aktionen, an denen Menschen mit Gott in Kontakt kommen können. Ruhig und besinnlich, aktiv und kommunikativ“, teilen die Veranstalter mit. „Es gibt die Möglichkeit in die Stille gehen, einen Videoclip anzusehen, sich segnen zu lassen, ein Kreativangebot wahrzunehmen, mit einem biblischen Text ins Gespräch zu kommen, Klage und Vergebung zu erleben, in Lobpreis und Live-Musik einzutauchen.“