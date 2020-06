Förderprogramm der EU : Initiative bereitet E-Bike-Verleih vor

Radevormwald Das Projekt der Ökumenischen Initiative wird durch das Land NRW und das EU-Förderprogramm „Leader“ mit insgesamt 57.000 Euro unterstützt. Die Zusage der Bezirksregierung liegt nun vor.

Der Verein „Leader Bergisches Wasserland“ freut sich über die Förderzusage der Bezirksregierung für neue Projekte. So wird die Ökumenische Initiative, die in Wipperfürth und in Radevormwald tätig ist, die Vorbereitungen für den E-Bikeverleih sowie eine Fahrradreparatur und -reinigung starten.