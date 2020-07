Wülfing-Gelände in Radevormwald : Obergraben für 200.000 Euro saniert

Der Obergraben am Wülfingmuseum war in den vergangenen Tagen komplett trocken. Nach dem Regen am Montag führt er nach Angaben von Alexander Schechner den absoluten Minimalwasserstand. Wenn die Turbine wieder in Betrieb geht, wird wieder mehr Wasser durch den Obergraben fließen. Foto: Joachim Rüttgen

Dahlerau Turbinenbetreiber Alexander Schechner ist begeistert von der Technikgeschichte und der Industriekultur auf dem Wülfing-Gelände in Dahlerau. Er hat viel Geld investiert, um den Obergraben auf den neuesten Stand zu bringen.

Aufmerksamen Beobachtern wird es aufgefallen sein: Der Obergraben auf dem Wülfing-Gelände in Dahlerau ist trocken gelaufen. Aktuell weist er einen Minimalwasserstand auf, der nur durch den Regen am Montag entstanden ist. Hintergrund ist, dass der Obergraben aufwendig saniert und deshalb die Turbine außer Betrieb genommen wurde. Das bestätigt Betreiber Alexander Schechner auf Anfrage unserer Redaktion.

„Wir haben den Seitenschutz an den Brücken erneuert, der zur Wasserregulierung dient“, erklärt er. Außerdem wurden neue Armaturen und Schieber eingebaut – vor allem für den Kanaleinlauf am Wehr.

Alexander Schechner ist begeistert von dem Wülfing-Ensemble und will die Turbine für die Zukunft sichern. Foto: Envola

Info Obergraben gehört Turbinenbetreiber Turbine Das Wasser für die Turbine im städtischen Haus des Wülfing-Geländes wird über den Obergraben abgeleitet. Nach dem Durchfluss durch die Turbine zur Erzeugung von Strom fließt das Wasser unter einem alten Lager auf dem hinteren Gelände in die Wupper zurück. Der Obergraben und die angrenzenden Mauern gehören Turbinenbetreiber Alexander Schechner, der die Turbine unbedingt erhalten möchte.

Warum die Turbine noch nicht wieder läuft, hat laut Schechner einen profanen Grund, der aber große Auswirkungen nach sich zieht: Dem Betreiber fehlt schlichtweg das Personal, um die Turbine wieder zu starten. „Es ist niemand zu finden“, sagt Schechner. Er habe auch schon zwei Stellenanzeigen in der BM geschaltet – bislang ohne Erfolg. Gesucht wird Personal mit historischem Verständnis für diese einzigartige Anlage, sagt Schechner. Das Kraftwerk lebe von ein, zwei Menschen, die vor Ort die wichtigen Dinge regeln. Er selbst baue gerade in Süddeutschland eine neue Firma auf, könne somit nicht regelmäßig in Rade sein.

Er bezeichnet die historische Anlage auf dem Wülfing-Gelände als „mega“. Sie dokumentiere auf eindrucksvolle Weise den Anfang der Stromerzeugung, denn die ersten Generatoren seien ja mit Wasserkraft gelaufen. „Hier ist das alles schön erhalten und sichtbar“, sagt Schechner. Mit Kompetenz und Leidenschaft müsste sich das Personal um die Anlage kümmern.

Schechner stellt sich einen Handwerker vor, der sich um das Kraftwerk kümmert. Vielleicht einen Elektriker oder Mechaniker. Er müsse halt ein bisschen über das normale Level denken und aufgrund einer großen Berufserfahrung technisches Verständnis mitbringen. „Diese Maschine braucht ein gutes Gefühl und ein universelles Wissen“, sagt Schechner. Die beiden bisherigen „Kümmerer“ vor Ort seien altersbedingt mit Mitte 70 und Anfang 80 ausgeschieden.

Dass sich niemand auf die Stellenanzeigen gemeldet hat, führt der Turbinenbetreiber darauf zurück, dass die Aufgaben vielleicht nicht so vorstellbar sind. Dabei könnten sich potenzielle Bewerber unabhängig, selbstständig und völlig frei die Zeit einteilen.

Bei der Beschäftigung am Kraftwerk handele es sich um eine Teilzeittätigkeit – pro Woche etwa zehn bis 15 Stunden. „Wir wollen in Kürze in Betrieb gehen, deshalb wäre es klasse, wenn wir schnellstmöglich jemanden finden“, sagt Schechner. Immerhin sei er bereit, den Betrieb dauerhaft zu unterhalten.

Das beweise auch die Tatsache, dass er in die aktuellen Sanierungen 150.000 bis 200.000 Euro investiert habe. Das gehe natürlich nicht ohne eine große Portion Idealismus und Begeisterung für das alte Handwerk. „Die Technikgeschichte in Dahlerau ist für mich ein Juwel“, sagt Schechner. Diese Geschichte dürfe nicht enden, sondern müsse weitergehen. So wie man sich für Geschichte interessiere, brenne er halt für diese wertvolle Industriekultur an der Wupper.

Noch läuft die Genehmigung der Bezirksregierung für die Anlage acht Jahre. „Mir wurde aber bereits in Aussicht gestellt, dass ich die Betriebserlaubnis für weitere 30 Jahre verlängert bekomme, wenn weitere wichtige Sanierungen erfolgen“, berichtet der Betreiber. Hierzu zähle ein „Fischpass“, der das ungestörte Passieren der Tiere ermögliche, sowie ein automatischer Hochwasserschutz für das Gelände. „Dann sind die nächsten drei Jahrzehnte gesichert“, sagt Schechner. Die Anlage wolle er auf die Zukunft ausrichten und der Nachwelt erhalten. „Das ist für mich gar nicht anders denkbar“, sagt Schechner.