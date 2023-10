Fachtagung in Radevormwald „Man muss uns nicht mögen, aber man muss mit uns leben“

Die Leitung der Versammlung lag in den Händen von Martina Stefens, der Sprecherin des Arbeitskreises. Sie führt die Bauaufsicht in der Ruhr-Metropole Essen. „Die meisten Teilnehmer sind tatsächlich die Leiterinnen und Leiter der Ämter selbst“, sagt sie. „Der Arbeitskreis trifft sich zwei Mal im Jahr, im Frühling und im Herbst.“ Und das immer in einer anderen Stadt. Im Frühjahr 2024, genauer gesagt am 6. Mai, werden die Behördenleiter sich in Recklinghausen treffen.