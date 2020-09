Sport in Radevormwald : Badmintontraining mit dem Landestrainer

Sport in Radevormwald

Radevormwald Benjamin Tzschoppe übte mit den Aktiven des Radevormwalder TV und hatte viel Zeit mitgebracht.

Die Badmintonabteilung des Radevormwalder Turnvereins (RTV) wächst stetig. Am Samstag kamen viele Spieler der 35 Sportler starken Abteilung in der Sporthalle an der Hermannstraße zusammen, um den NRW-Landestrainer Benjamin Tzschoppe kennenzulernen. Der Sportler, der sonst Olympia-Teilnehmer trainiert, verbrachte acht Stunden mit der RTV-Abteilung.