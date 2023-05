Politik in Radevormwald Finanzminister steht Rede und Antwort

Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde, war ebenfalls unter den Zuhörern. Er brachte die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts in die Diskussion ein, denn letztlich hängt auch dieser von der Verteilung des Geldes im Lande ab. Die Gesellschaft drifte auseinander, beklagte der Geistliche und nannte als Beispiel: „Es ist schwer, Personal für die Kitas zu finden, weil dieser Beruf so schlecht bezahlt wird.“ Auch die Zustände rund um die Problem-Immobilien in der Radevormwalder Südstadt, mit größtenteils leer stehenden Mietshäusern und Rattenplage, erwähnte Jeschke. Was sei zu tun, um die Kluft zwischen denen, die viel haben, und denen, die wenig haben, nicht größer werden zu lassen ?