Kolpingsfamilie in Radevormwald Notfallseelsorger spricht über den Dienst

Seine Aufgabe sei es, die Arbeit der etwa 40 Helfer zu koordinieren und zu unterstützen. Es habe ein Bewusstseinswandel in Bezug auf die Notfallseelsorge stattgefunden. „Man ist nicht mehr der einzelne Seelsorger, sondern Teil eines Teams der Rettungskräfte“, sagt Geiler. Dort gebe es mittlerweile Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene – aber auch für die Einsatzkräfte selbst. „Ich bin einmal in der Woche bei der Berufsfeuerwehr in Remscheid – und dann ansprechbar. Es ist wichtig, dass man sich sieht, begegnet, denn nur so kommt die Rückmeldung, dass es vielleicht Gesprächsbedarf geben könnte. Und dann geht man eben eine Runde durch den Hof zusammen“, sagt Geiler.