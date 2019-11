Rettungswache in Radevormwald : Notfallsanitäter im Kreis ausgebildet – Hannah Kulas kommt nach Rade

Oberberg Auch die Wuppertalerin Hannah Kulas, die auf der Rettungswache in Radevormwald arbeitet, hat die Prüfung erfolgreich absolviert.

(s-g) In der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises wurden zum zweiten Mal Zeugnisse an die erfolgreichen Prüflinge des Ausbildungsganges Notfallsanitäter übergeben. Mit ihnen freuten sich rund 80 Gäste, unter anderem Angehörige der Absolventinnen und Absolventen, Vertretende der Kooperierenden Kommunen und Ausbilder und Verantwortliche der Rettungsdienste.

Nach ihrer dreijährigen Ausbildung, die aus einem schulischen Teil, mehreren Klinikpraktika sowie Berufspraktischen Einsätzen im Rettungsdienst bestehen, mussten sich die Absolventen einer staatlichen Prüfung unterziehen. Mit dieser höchsten nichtärztlichen Qualifikation im Rettungswesen stehen ihnen jetzt vielfältige Berufsmöglichkeiten offen. Die Absolventinnen und Absolventen werden in Zukunft in ihren Betrieben Krankentransportwagen, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge besetzen. Alle wurden nach ihrer Ausbildung von den jeweiligen Kooperationspartnern in eine Anstellung als Notfallsanitäter übernommen.

Im Rahmen der Feierstunde in der AGewiS hat der Leiter der Rettungsfachschule, Maik Göbel, in seinem Grußwort an die Absolventen auf die hohe Verantwortung für die Tätigkeit im Rettungsdienst hingewiesen. In seinem Rückblick auf die Ausbildung machte der Schulleiter