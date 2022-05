Landtagswahlkampf der CDU in Radevormwald : Norbert Lammert zu Besuch im Bürgerhaus

Der ehemalige Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert sprach im Bürgerhaus der Stadt auf Einladung der Rader CDU. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Der ehemalige Bundestagspräsident war zur Unterstützung im CDU-Wahlkampf in die Stadt gekommen. Er sprach vor allem darüber, dass das, was den Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, so selbstverständlich sei: das Recht und die Freiheit, zu wählen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hoher Besuch in der Stadt auf der Höhe: Zur Unterstützung seiner Partei, der CDU, im Landtagswahlkampf, war der ehemalige Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert ins Bürgerhaus gekommen. In seiner unaufgeregten Rede sprach Lammert vor allem darüber, dass das, was den Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, so selbstverständlich sei: das Recht und die Freiheit, zu wählen.

Es gebe nur wenige Länder und entsprechend nur wenige Menschen auf der Welt, die sich über die gleiche Vielzahl an Freiheiten und Möglichkeiten freuen dürfen wie hierzulande. „Umso wichtiger ist es, am 15. Mai wieder, hier in Nordrhein-Westfalen mitentscheiden zudürfen, wer das bevölkerungsreichste Bundesland in den kommenden fünf Jahre regieren wird“, sagte Lammert. Es war eine ganz eindeutige Aussprache für dieses Recht auf freie Wahlen, das übrigens lange nicht für ganz Deutschland gegolten habe, sondern bis 1989 nur für den Westen – eine deutliche Aussage für das Recht auf freie Wahlen – gerade auch angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

„Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Tag nach dem russischen Angriff davon gesprochen, dass wir in einer neuen Welt erwacht sind. Angesichts des Krieges in Tschetschenien vor 20 Jahren und der Vorgeschichte auf der Krim darf man sich aber fragen, wie neu diese Welt tatsächlich ist“, sagte Lammert.

Auch das Thema der „Zeitenwende“, von der Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gesprochen habe, sei nicht ganz so eindeutig. Denn schließlich habe schon 1989 der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“ davon gesprochen, dass alle politischen Systeme bereits auserzählt seien. „Und jetzt, 30 Jahre später, sind wir wieder genau da, wo wir schon mal waren“, sagte Lammert.

Um die Demokratie zu kämpfen sei für die Demokratie lebensnotwendig. Denn das größte Risiko für Demokratien seien heute nicht mehr Bürgerkriege, sondern die regelmäßig durchgeführten freien Wahlen. Die Zahl der Populisten, die auf dem Weg der freien Wahl an die Macht gekommen ist, sei in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. „Ich wurde gefragt, warum ich immer noch in Wahlkämpfen unterwegs bin, ich müsste es ja nicht. Aber ich bin Staatsbürger. Und als solcher muss ich auf die Bedeutung von Wahlen für die Stabilität und Sicherheit des Landes hinweisen“, sagte der ehemalige Bundespräsident.