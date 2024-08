Kirchen in Radevormwald Gläubige in Sorge: „Wer wird mich beerdigen?“

Zur Auswahl, erklärte Königsbüscher, stünden vier Modelle. Beim ersten würde alles beim Alten belassen: Die Gemeindemitglieder pilgern jeden Sonntag zu einer anderen Kirche und feiern gemeinsamen Gottesdienst. Das zweite Modell ist ähnlich, jedoch konkreter in der Festsetzung der Tage und vier Kirchen und bietet zudem die Option, zu besonderen Anlässen zusätzliche Gottesdienstformate anzubieten. Bei der dritten Option würden nicht die Kirchen, sondern die Gemeinden berücksichtigt, in denen dann abwechselnd Gottesdienste gefeiert würden. Bei diesem Modell wären es jeden Sonntag zwei aufeinanderfolgende Gottesdienste, ein zentraler in der Innenstadt (entweder bei den Lutheranern oder Reformierten), sowie ein Gottesdienst in den Außenortschaften (Remlingrade oder Dahlerau).