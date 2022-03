Bauausschuss in Radevormwald : Platz für Büros im Industriedenkmal

Bauausschuss in Radevormwald

Wupperorte Der Bauausschuss beriet über die Pläne für das Wülfing-Hauptgebäude. Die Politik beauftragte die Verwaltung, das Konzept zur Planung und zum Ausbau der Büroflächen, der Mängelbeseitigung und der Klärung von Fragen der Statik weiter zu entwickeln.

Um die Konzeption für die historische Textilstadt Wülfing ging es am Montag im Radevormwalder Bauausschuss. Die Politik beauftragte mit ihrem Votum die Verwaltung, das Konzept zur Planung und zum Ausbau der Büroflächen, der Mängelbeseitigung und der Klärung von Fragen der Statik weiter zu entwickeln und die notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Ziel sei es, das Industriedenkmal für weitere Nutzungen vorzubereiten. Neben den baulichen Vorhaben soll auch das Marketing verstärkt werden. Beispielsweise ist vorgesehen, Zielgruppen wie Architekten, Ingenieure, Foto- und Videografen auf das Ensemble aufmerksam zu machen. Im Haushaltsjahr stehen 80.000 Euro brutto für die Maßnahmen bereit.

Bernd Bornewasser fragte für die Grünen-Fraktion nach, ob im Zuge dieses Konzeptes auch die Frage der Dachstatik geklärt werde. Zu diesem Thema hatte es vor einigen Jahren beim Thema Renovierung einen Streit um Gutachten gegeben, der die Stadt Radevormwald einiges an Geld gekostet, aber keine greifbare Ergebnisse erbracht hatte. Natalie Enneper versicherte als Vertreterin des Gebäudemanagements, dass auch diese Frage geklärt werden solle, um künftig Planungssicherheit zu haben. Neben dem Dachgeschoss des Hauptgebäudes des Wülfing-Komplexes, in dem sich auch das Museum befindet, liegt der Schwerpunkt auf dem zweiten und dritten Obergeschoss. „Es gibt dort jeweils eine Büroeinheit, aber noch mehrere hundert Quadratmeter, die nicht genutzt werden“, erläuterte Bauverwaltungsleiter Burkhard Klein auf Anfrage unserer Redaktion. Die Verwaltung strebt für diese Flächen eine Nutzung für Gewerbeeinheiten an.