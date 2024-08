Einzelhandel in Radevormwald Jetzt noch schnell ein Sommerschnäppchen

Doch in diesem Jahr, berichtet Mosciano, lief es eher mau. „Es ist ja kaum richtig warm geworden“, sagt sie. An den wenigen richtig schönen Sommertagen waren die Menschen eher im Garten oder am Wasser unterwegs, mieden eher die aufgeheizte Innenstadt. Und an den vielen verregneten Tagen in diesem Sommer hatte kaum jemand Lust, sich eine neue ärmellose Bluse oder eine schicke kurze Hose zu kaufen.