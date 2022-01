Evangelische Jugend in Radevormwald : Noch Plätze frei für Kinder- und Jugendfreizeiten

Radevormwald Die Evangelische Jugend in Radevormwald weist darauf hin, dass es noch Plätze für die geplante Kinder- und Jugendfreizeit 2022 gibt.

Das Gelände bietet eine Fußballwiese, eine schöne Lagerfeuerstelle, einen angrenzenden Wald und, falls es doch mal regnen sollte, genügend Gruppenräume, um auch im Haus eine gute Zeit zu haben. Geländespielen, Kreativität, Bewegung, Entspannung und vielen anderen Aktivitäten steht somit nichts im Wege. Auch dieses Mal werden wir ein eigenes Küchenteam mitnehmen, welches schon im Sommer 2021 die gesamte Gruppe mit ihrem Essen begeistern konnte“, kündigt die Evangelische Jugend an. Die Teilnahme an den zwei Wochen in Dänemark mit Hin- und Rückreise und Vollverpflegung kostet 550 Euro. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter info@ev-jugendrade.de melden.

Was wir in zwei Jahren Corona-Pandemie verloren haben

Viele Lebensbereiche betroffen : Was wir in zwei Jahren Corona-Pandemie verloren haben

Übrigens: Auch für die Jüngeren gibt es eine Kinderfreizeit. Diese wird mit 20 Teilnehmern vom 23. bis 29. Juli in einem Gruppenhaus in der Nähe von Osnabrück stattfinden. „Auch dort werden wir spielen, basteln und wieder ganz viel entdecken. Das Freizeitheim Seeste bietet dafür viele Möglichkeiten“, heißt es in der Ankündigung. „Ein tolles Außengelände mit Wiesen, Fußballplatz und Abenteuerwäldchen sind direkt nebenan.“ Stimmungsvolle Abende am Lagerfeuer locken ebenso wie sportliche Betätigung in der eigenen Turnhalle.