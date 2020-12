Festtage in Radevormwald : Für Heiligabend-Gottesdienste gibt es noch Plätze

In der Kirche am Markt gibt es drei Gottesdienste: um 15 Uhr, um 17 Uhr und die Christnacht ab 22 Uhr. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die Gläubigen der reformierten Gemeinde haben am 24. Dezember vier Möglichkeiten, ein stimmungsvolles Fest zu feiern. Drei Gottesdienste finden in der Kirche am Markt statt, ein weiterer abends im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde lädt am Heiligabend zu drei Gottesdiensten in die Reformierten Kirche am Markt und zu einem Gottesdienst ins Gemeindehaus, dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus, ein.

Zu Heiligabend wird die Kirche traditionell mit zwei Weihnachtsbäumen geschmückt. Um 15.30 Uhr ist Gottesdienst mit Pastor Dr. Dieter Jeschke und Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler an der Orgel. Zu hören sind auch beliebte Weihnachtslieder zum Mitsummen.

Um 17 Uhr ist ein weiterer Gottesdienst mit Pastor Jeschke. Neben der Kirchenmusikerin der Gemeinde wird auch ein Gast des Wuppertaler Symphonieorchesters mit seiner Bratsche für den musikalischen Rahmen sorgen.

Um 22 Uhr an Heiligabend lädt die reformierte Gemeinde dann zur Feier der Christnacht ein. Nach dem Bibelzitat „Das Licht scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen“ will die Gemeinde einen besonders stimmungsvollen und mutmachenden Gottesdienst feiern. Mit dabei sind Sängerinnen des Wuppertaler Frauenchor-Ensembles „Seismon“.

Noch ein weiterer Gottesdienst zu Heiligabend findet statt, nämlich um 19 Uhr in Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Ludwig-Beck-Straße 4. Der Saal des Gemeindehauses wird mit einem Weihnachtsbaum festlich geschmückt sein. Diesen Gottesdienst leitet Prädikant Diakon Gerhard Schwarz. Er wird musikalisch begleitet von Lothar Körschgen. Der Gottesdienst endet im Garten des Gemeindehauses mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O du fröhliche“ und dem Segen.

Die Anzahl zugelassener Gottesdienstbesucher zu jedem Termin ist aufgrund der Pandemie begrenzt. Wer teilnehmen möchte, kann sich am Samstag, 12. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr Eintrittskarten in der Kirche am Markt holen. Noch gibt es zu allen genannten Gottesdiensten freie Plätze.

