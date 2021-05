Geplantes Baugebiet in Radevormwald : Noch gibt es Einwände gegen Karthausen

Der Verlust der freien Fläche bei Karthausen wird unter anderem von der Landwirtschaftskammer und Naturschützern beklagt. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Im kommenden Ausschuss für Stadtentwicklung soll der nächste Schritt zur Umsetzung der Pläne für das Baugebiet getan werden. Dabei geht es auch um die Stellungnahmen von Institutionen, Verbänden, Vereinen und Anwohnern.

Der nächste Schritt zur Verwirklichung des geplanten Baugebietes Karthausen steht an. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 8. Juni, soll die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes beschlossen werden. In der Ausschuss-Sitzung im März hatte eine Mehrheit der Ausschussmitglieder den Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan gefällt, gegen die Stimmen der Grünen und der Alternativen Liste.

In der kommenden Sitzung werden sich die Vertreter der Fraktionen hauptsächlich mit den verschiedenen Stellungnahmen beschäftigen, die von Behörden, Kammern, Kirchen, Vereinen, aber auch von Privatpersonen zu dem Vorhaben eingegangen waren, die meisten davon bereits zum Beginn des Verfahrens im Jahr 2019. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und die archäologischen Untersuchungen auf der Fläche hat es Verzögerungen gegeben. Die Archäologen haben bei ihren Prospektionen keine Ergebnisse erzielt, die gegen eine Bebauung des Grundstückes sprechen würden (wir berichteten).

Info Entsteht eine grüne Mustersiedlung? Diskussion Bereits im Vorfeld hat es unter den Fraktionen Debatten über die spätere Gestaltung des Baugebietes gegeben. So möchten die Grünen Schottergärten und Gabionen untersagen und eine flächendeckende Verkehrsberuhigung. Anderen Fraktionen, etwa der FDP, gehen diese Vorgaben für die künftigen Anwohner dagegen zu weit.

Ernste Einwände gegen die jetzige Planung hat unter anderem das Amt für Denkmalpflege des Landesverbandes (LVR). Zu nahe rücke die Siedlung an die Hofschaft Karthausen heran. Diese sei ein wichtiges Denkmal, dessen Wurzeln bis ins Spätmittelalter zurückreichten. „Der Abstand ist definitiv zu gering“, heißt es im Schreiben des Denkmalamtes. „Hier werden die Umgebung und das Erscheinungsbild des Baudenkmals stark beeinträchtigt.“ Die Verwaltung hat diese Kritik aufgenommen. In der Ausschussvorlage schlägt sie vor, „eine vergrößerte öffentliche Grünfläche mit einer entsprechenden Pflanzgebotsfläche“ anzulegen, um den Hof nicht optisch zu sehr zu bedrängen.

Die Verwaltung des Kirchenkreises Lennep hat in ihrer Stellungnahme ebenfalls Bedenken gegen die aktuelle Planung geäußert. Unmittelbar neben dem Baugebiet liegt das Grundstück mit dem Paul-Gerhardt-Haus und dem alten Pfarrhaus, in dem eine Kindergartengruppe untergebracht ist. Sollte die Gemeinde später dort Umbauten planen, zum Beispiel im Fall einer Erweiterung des Kindergartens, dann könnte es wegen des Straßenverkehrs Probleme geben. Daher stellt der Kirchenkreis die Frage, ob eine Zufahrt von Seiten des Neubaugebietes oberhalb des Grundstückes möglich ist. Das würde auch die Gefahr durch den Straßenverkehr für die Kita-Kinder abmildern. Die Verwaltung schlägt daher vor, zur „Verbesserung und Sicherung der Zufahrtssituation“ die bisherige direkte Zufahrt des Kirchengrundstücks zur L81 abzubinden „und die zukünftige Erschließung in das Plangebiet zu verlegen“.