Ferienaktion für Kinder aus Radevormwald : Noch freie Plätze für Kinderfreizeit in Weeze

Schon in den Osterferien hatten die Mädchen und Jungen jede Menge Spaß an den Aktionen im Paul-Gerhardt-Haus. Im Sommer geht es dann für eine Woche in die Nähe der niederländischen Grenze. Foto: Julia Müller

Radevormwald Die Evangelische Jugend der Lutherischen Kirchengemeinde lädt in der fünften Sommerferienwoche zu einer Kinderfreizeit nach Weeze ein.

Schon im Sommer gibt es für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren das nächste Angebot: Vom 12. bis 18. August geht es zur Kinderfreizeit nach Weeze. „Es ist eine super Erfahrung, mal ganz ohne Eltern in Urlaub zu fahren und mit anderen Gleichaltrigen all die Abenteuer zu erleben, von denen man sonst nur in Büchern liest“, schreibt Julia Müller in der Einladung zu der Fahrt. Auf einer Freizeit gebe es viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Ob ganz kreativ bei verschiedenen Interessengruppen oder beim gemeinsamen Spieleerlebnis bei spannenden Geländespielen im Wald und auf Wiesen. „Es ist für jeden etwas dabei. Gemeinsam mit Gleichaltrigen Urlaub machen ist für alle immer ein besonderes Erlebnis“, berichtet Julia Krause.