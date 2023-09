Angebote für Frauen in Radevormwald „WenDo“-Kursus und Filmvorführung für Frauen

Wer sich anmelden möchte oder Fragen zu dem WenDo-Kursus hat, kann sich an Ramona Theis wenden, ☏ 02195 606130, E-Mail: ramona.theis@radevormwald.de. Eine weitere Veranstaltung findet am Montag, 25. September, ab 18 Uhr im Corso-Kino an der Hohenfuhrstraße statt. Dann wird der Film „Jung und Endo“ gezeigt. Mit „Endo“ ist die Endometriose gemeint, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Sie verursacht starke Schmerzen und vermindert die Fruchtbarkeit.