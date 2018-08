Radevormwald: Noch freie Plätze beim Ferienspaß

Ferienspaß : Zum Endspurt freie Plätze beim Ferienspaß

Beim Flohmarkt zum Abschluss der Ferienspaßaktion gibt es immer viel zu entdecken. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Langeweile muss nicht sein. Der Ferienspaß bietet bis zum Abschluss der Ferien attraktive Angebote, für die es auch noch freie Plätze gibt.

Ganz langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Der Ferienspaß – eine der größten Aktionen im Oberbergischen Kreis – jedoch läuft noch immer auf Hochtouren und bietet bis Ende August attraktive Angebote, zu denen es auch noch freie Plätze gibt. So heißt es heute, Donnerstag, 16. August, „Keine Angst vorm großen Hund“. Die „Eselsbrücke“ aus Wuppertal kommt in die Jugendräume im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz, um mit ihrer tiergestützten Erlebnispädagogik mit den Ferienspaß-Kindern aus der Bergstadt zu arbeiten. Mädchen und Jungen können hier den Umgang mit Hunden erlernen und erfahren alles über die Bedürfnisse und die Sprache von Hunden. Von 11 bis 14 Uhr läuft das Angebot. Mitmachen können Kinder von acht bis 14 Jahren. Maximal 20 Teilnehmer sind zugelassen. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Wichtige Voraussetzung: Gute Laune und ein Getränk mitbringen. In der Pause wird ein kleiner Imbiss gereicht. Und ganz wichtig: Nicht den eigenen Hund mitbringen. Infos gibt es unter Tel. 932174.

Auch in den kommenden Tagen können sich die Kinder der Stadt auf weitere aufregende Abenteuer beim Ferienspaß freuen. Wer immer schon mal Draisine fahren wollte, bekommt dazu am kommenden Dienstag, 21. August, Gelegenheit. Von 14.30 bis 17.30 Uhr geht es mit dem Verein Wuppertrail und dem Kinder- und Jugendring durch das Tal der Wupper – „ein besonderes Erlebnis mit der Fahrrad-Draisine auf der Eisenbahnstrecke von Wuppertal-Beyenburg nach Radevormwald-Wilhelmstal und zurück“, heißt es im Programm. Treffpunkt ist vor der Eisdiele in Beyenburg, Am Kriegerdenkmal 49. Mitfahren können Mädchen und Jungen ohne Handicap ab acht Jahren, maximal 30 Teilnehmer. Die Kinder sollten an wetterfeste Kleidung und Getränke denken. Info: Tel. 0151 64326027.

Freie Plätze gibt es auch noch für das Piraten-Basteln am Mittwoch, 22. August, 13 bis 15 Uhr, in den Jugendräumen im Bürgerhaus sowie für „Mit Nadel und Faden“ Näherfahrung sammeln und je nach Vorkenntnis und Geschick ein kleines Täschchen nähen – Mittwoch, 22. August, und Freitag, 24. August, jeweils 16 bis 18 Uhr, im Stoffkränzchen, Kaiserstraße 56, Info: Tel. 02195 927914, Kosten: zwölf Euro, Teilnehmer: neun bis 13 Jahren, maximal sechs Kinder. Auch für den Badespaß an der DLRG-Wachstation an der Bever-Talsperre (Samstag, 25. August, 11 bis 19.30 Uhr, Tel. 0157 70348655) und den Voltigierkursus auf dem Gestüt Moorbach am Samstag, 25. August, 12 bis 16 Uhr (Tel. 0177 3432808) können sich Kinder noch anmelden.



Der Ferienabschlussflohmarkt findet am Samstag, 25. August, 7 bis 13 Uhr, in der Rader Innenstadt statt. „Bedingt durch ‚Rade karibisch’ und viel Sand auf dem Marktplatz wohl wieder an der Oststraße“, berichtet Marc Droste von der Evangelischen Jugend. Der Kinderflohmarkt habe eine lange Tradition – und Kinder stünden mit ihren Eltern da, die früher selbst Verkäufer waren. „Nach meinem Kenntnisstand ist er überregional auch einer der größten Kinderflohmärkte mit Alleinstellungsmerkmal“, schreibt Droste.