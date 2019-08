IG Wiebachtal in Radevormwald : Noch freie Plätze bei der Jubiläumsfahrt in die Eifel

Blick über die Eifel. Foto: ig wiebachtal

Radevormwald Für die Jubiläumsfahrt der IG Wiebachtal in den Nationalpark Eifel am 31. August gibt es noch freie Plätze. Die naturkundliche Exkursion richtet sich in erster Linie an Mitglieder und deren Familienangehörige, aber auch Nichtmitglieder sind willkommen, teilt die Vorsitzende der IG, Sabine Fuchs, mit.

Um 8 Uhr geht es mit dem Bus zum Besucherzentrum des Nationalparks; erfahrene Ranger vermitteln dort bei einer zweistündigen Wanderung Wissenswertes und Kurioses über den Nationalpark mit seiner Tier- und Pflanzenwelt.

Über Mittag besteht die Möglichkeit, die Erlebnis-Ausstellung „Wildnis(t)räume“ in Burg Vogelsang zu besuchen. Am frühen Nachmittag geht die Fahrt weiter zur Greifvogelstation Hellenthal, wo ein Besuch des Wildfreigeheges und eine Greifvogelvorführung auf dem Programm steht. Gegen 17.30 Uhr geht es dann wieder zurück nach Radevormwald.

Die Kosten für die Teilnahme an dieser Tour betragen 15 Euro für Mitglieder und 25 Euro für Nichtmitglieder. Kinder zahlen zehn Euro. Der Verein bittet um eine schriftliche Anmeldung per E-Mail an: info@ig-wiebachtal.de