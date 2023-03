Kindertagesstätte Radevormwald Noch 7000 Euro fehlen fürs Baumhaus

Ein Vierteljahr ist es her, dass in der Evangelischen Kita Himmelswiese an der Stauffenbergstraße die Idee öffentlich gemacht wurde, den großen Außenbereich mit einem ebenso großen Baumhaus rund um den den Garten dominierende Silberahorn zu erneuern. 30.000 Euro sind für das massive Holzhaus geplant, das vom Remscheider Hersteller für Möbel und Kinderspielgeräte Oliver Trapp gebaut werden soll. Dieser Betrag muss über den Träger, den Förderverein – und externe Spender finanziert werden.