Auftakt in Radevormwald Nikolaus besucht Weihnachtsmarkt

Radevormwald · Am Freitag um 14 Uhr ist der Weihnachtsmarkt in Radevormwald eröffnet worden. Auch der Nikolaus gab sich die Ehre – der Mann hinter dem weißen Bart ist in der Stadt wohlbekannt.

09.12.2022, 16:29 Uhr

Der vierjährige Florian hatte vorm Nikolaus keine Scheu – wahrscheinlich ist er das ganze Jahr über brav gewesen. Foto: Jürgen Moll

Der Nikolaus persönlich hat sich am Freitag zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Radevormwald die Ehre gegeben. Hinter dem weißen Bart steckte übrigens Michael „Ebbi“ Ebbinghaus, der statt Rot sonst Blau trägt – 40 Jahre lang war er hauptamtlicher Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst in Radevormwald tätig. Zum Start des Marktes um 14 Uhr traten auch die Kinder des evangelischen Familienzentrums Kottenstraße auf. Am heutigen Samstag ist der Markt von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11.15 bis 21 Uhr. Außerdem ist ab 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Rund 30 Stände und Verkaufsbuden erwarten die Besucherinnen und Besucher.

(s-g)