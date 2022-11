Adventsmarkt in den Wupperorten Neustart für den kleinen, feinen Adventsmarkt

Für den Neustart in diesem Jahr holte sich die Kolpingfamilie Unterstützung vom Bürgerverein für die Wupperorte, der erstmals als Träger des weihnachtlichen Events in Herkingrade auftrat. „Mit fremden Federn schmücken“, sagte Vorsitzender Marcus Riese, wolle er sich nicht. Der Erfolg des Adventsmarktes in den Wupperorten ruhe auf vielen Schultern. Durch die Zusammenlegung ihrer Gemeinde, die sonst als Träger des Marktes auftraten, wurde es für die Kolpingfamilie schwierig, das kleine Fest, mit enormer Resonanz, selbst zu stemmen. Lydia Moser von der Kolpingfamilie St. Josef und dem Organisationsteam des Adventsmarkts freute sich über die Zusage des Bürgervereins und am Samstag über die vielen Besucher, die regelrecht zum abgelegenen Gemeindezentrum pilgerten. Auf der Landstraße in Richtung Schwelm reihten sich die Autos wie wie an einer gigantischen Perlenkette auf. Auf dem Platz selbst herrschte am frühen Nachmittag schon reichlich Trubel.