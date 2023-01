Sekundarschule Radevormwald Neustart für das Hallenspielfest – trotz Wintereinbruch

In den vergangenen Jahren musste das Hallenfest coronabedingt ausfallen, in diesem Jahr hätte beinahe der plötzliche Wintereinbruch mit den ergiebigen Schneefällen am Morgen die Bemühungen von Sportfachschaft, Schülern und Lehrern einen bewegungsreichen Tag zu ermöglichen, zunichtegemacht. Das Verkehrschaos durch die starken Schneefälle machte es sowohl einigen Lehrern als auch Schülern teilweise unmöglich, am Donnerstag die Sporthallen an der Hermannstraße zu erreichen. Ausfallen musste das Hallenspielfest allerdings nicht. Statt in zwei Hallen reichte für die anwesenden Schüler eine aus. Gespielt wurde in Halle 1, aufgeteilt in drei Spielfeldern, Völkerball. Trotz reduzierter Anzahl herrschte eine großartige Turnierstimmung. Die Frage, ob die Freude der Schüler über die Rückkehr des Hallenspielfestes groß gewesen sei, konnte die Schulleiterin zunächst nur mit einem Schmunzeln beantworten. „Für die meisten ist das Fest eine Premiere. Die Fünftklässler, die erst seit vergangenen Sommer frisch an der Schule sind, können es nicht kennen“ erklärte sie. Und die Sechs- und Siebtklässler hätten durch die Corona-Restriktionen in den vergangenen zwei Jahren keine Gelegenheit dazu gehabt. „Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Achtklässler das Hallenspielfest kennen.“ Als junge Schule sollte das Fest eine Tradition werden, die sich aufgrund der Ereignisse jetzt eigentlich wieder vor einem Neubeginn befindet.