Unternehmen aus Radevormwald Spendenaktion von Kuhn Edelstahl für neun Schulen

Die Aktion hat schon eine längere Tradition, sie fand erstmals im Jahr 2003 statt. Seither bitte die Radevormwalder Firma ihre Geschäftspartner um Spenden anstelle von Weihnachtsgeschenken – nur im Pandemiejahr 2021 gab es eine Ausnahme. „Unser Vorhaben unter­stützten im vergangenen Jahr 29 Unternehmen, so dass ein Betrag von 6600 Euro zusammenkam. Wie immer, verdoppelten wir die Spen­densumme und durften so insgesamt 13.200 Euro an neun Schulen aus der Region weitergeben. Traditionell haben wir zudem den Rade­vormwalder Kinder- und Jugendring e. V. bedacht, der eine so wichtige Arbeit leistet.“ Das Unternehmen bedankt sich auch im Namen der Lehrkräfte und Schüler bei allen Beteiligten. Die finanzi­elle Unterstützung solcher Projekte sei keine Selbstverständlichkeit, man wisse das sehr zu schätzen.