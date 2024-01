SC 08 Radevormwald Neujahrsturnier und Stickerbörse

Es war wieder gehörig was los: Nach der erfolgreichen Premiere des Neujahrsturniers des SC 08 Radevormwald im vergangenen Jahr stand die Halle 1 an der Hermannstraße am vergangenen Sonntag wieder ganz im Zeichen des Jugendfußballs. „Die zweite Ausgabe des vereinsinternen Turniers zeigte einmal mehr, wie wichtig gemeinsame Aktionen für das Vereinsleben und den Zusammenhalt sind“, berichtete Beisitzer Marcel Klausing, der im Verein zuständig ist für Social Media, Marketing und eSports.