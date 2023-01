Neujahrsempfang des Radevormwalder Schützenvereins Weißwürste für den Schützenkönig

Der Schützenchef hatte in seiner Doppelfunktion als Vereinsvorsitzender und Adjutant des Königspaars bei der Begrüßung und Bewirtung der Gäste alle Hände voll zu tun. Auf Wunsch des Königs servierte er unter anderem bayerische Weißwürste in blau-weißer Schürze. Obwohl einige Stühle dazugestellt werden mussten, damit alle Gäste Platz fanden, konnte auch Christiane Grimm den Neujahrsempfang genießen. „Ich bin positiv überrascht, dass so viele gekommen sind“, freute sich die Gattin des amtierenden Schützenkönigs über den guten Besuch beim traditionellen Neujahrsempfang.