Sport in Radevormwald Neues Team will HSG Rade/Hebeck zukunftsfähig machen

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Radevormwalder Handballer in der Halle des THG an der Hermannstraße ging es unter anderem um die Neuwahl des Vorstandes. Zum ersten Vorsitzenden wurde das langjährige Rader Mitglied Thilo Scharf gewählt. Sein Team wird vervollständigt durch die Urgesteine Daniel Guse als zweiten Vorsitzenden sowie Gunnar „Miller“ Finking, der die Position des Schatzmeisters übernimmt. Alle drei sind ebenfalls noch aktive Spieler in der 3. Herrenmannschaft der HSG Rade/Herbeck. Zum erweiterten Führungsteam gehören die Jugendvorstände, die ihre herausragende Arbeit der vergangenen Jahre durch die jeweilige Entlastung bestätigt bekamen. Der Jugendvorstand setzt sich wie zuvor aus Inés Engstfeld und Frank Alsdorf zusammen, beide werden weiterhin für die wichtige sportliche Ausrichtung der Jugendmannschaften in der HSG-Familie verantwortlich sein.