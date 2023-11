Projekt für Berufsorientierung in Radevormwald vorgestellt Jeden Monat einen anderen Beruf austesten

Am Donnerstag wurde das so entwickelte Projekt unter dem Namen „12 Choices“ bei einem Pressetermin im Ausbildungszentrum der Firma Klaus Kuhn vorgestellt. Dazu war auch Kreisdirektor Klaus Grootens eigens von Gummersbach ins Radevormwalder Gewerbegebiet gekommen. Kuhn Edelstahl sei schon immer innovativ gewesen, wenn es darum ging, neue Wege im Personalbereich zu gehen, sagte er. Die Branchen in der Region litten unter dem Fachkräftemangel, daher seien solche Wege zur Berufsorientierung so wertvoll, lobte Grootens. Es gebe zwar manche Initiativien, aber mit „12 Choices“ werde gerade jene Gruppe in den Blick genommen, die sich in einer Findungsphase nach der Schule sind – oder ein Studium aufgegeben haben, das sich nicht als der richtige Weg erwiesen hat.