Ausländer in Radevormwald : Netzwerk „Neu in Rade“ unterstützt die Integration

Radevormwald Auf Kreisebene und vor Ort haben sich Institutionen und Vereine zusammengetan, um Migranten ein Einleben in Deutschland zu erleichtern.

Das Netzwerk dient dem Austausch aller beteiligten Interessengruppen zum Thema Migration und Integration in Radevormwald, um die Einwanderung und das Einleben in der Stadt zu erleichtern und zu verbessern. „Die Zusammenarbeit von hauptberuflichen und ehrenamtlich engagierten Helfenden ist uns dabei sehr wichtig“ heißt es in einer Mitteilung der Diakonie des Kirchenkreises Lennep. Die Liste der Beteiligten ist eindrucksvoll. Neben dem Landrat mit der Ausländerbehörde in Gummersbach sowie dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises sind aus dem Bereich der Kirchen die Diakonie Radevormwald, der Caritasverband, die Ökumenische Initiative und das Katholische Bildungswerk im Kreis dabei. Auch die religiösen Gemeinden vor Ort – lutherisch, reformiert, selbstständig lutherisch (Martini-Gemeinde) und die Freie evangelische Gemeinde Grafweg sind Teile des Netzwerkes, ebenso die Ahmadiyya-Gemeinde.