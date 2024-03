Manufaktur in Radevormwald Neues Moon-Eiscafé in der Innenstadt

Die Innenstadt hat einen neuen Eismann. Seit März betreibt Burak Yilan sein „Moon-Eiscafé“ an der Kaiserstraße 83. Für den 30-Jährigen aus der Türkei, der erst vor fünf Jahren nach Deutschland kam, völliges Neuland. In seiner Heimat, verrät er, war er eigentlich Lehrer. In Deutschland lässt er sich derzeit zum Softwareentwickler umschulen, steht kurz vor seiner Abschlussprüfung.