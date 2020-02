Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Gemeinde stellt neues Liederheft für Friedhof vor

Radevormwald Neue Formen, wie Urnengräber unter Bäumen, Urnenwände oder besonders gestaltete Grabfelder gibt es auf vielen Friedhöfen. Dieser Wandel macht auch vor der Gestaltung des Gottesdienstes am Ende des Lebens nicht halt. Dies betrifft besonders die musikalische Ausgestaltung der Bestattung.

Es geht um die Bestattungskultur, die sich in den vergangenen Jahren einem steten Wandel unterzogen hat. „Auf den Friedhöfen kann man das an der Veränderung der Grabkultur sehr gut beobachten. Das klassische Reihengrab für den Sarg ist immer weniger gefragt“, bestätigt Pfarrer Philipp Müller von der lutherischen Kirchengemeinde. Neue Formen, wie Urnengräber unter Bäumen, Urnenwände oder besonders gestaltete Grabfelder gebe es mittlerweile dafür auf vielen Friedhöfen. Dieser Wandel mache eben auch vor der Gestaltung des Gottesdienstes am Ende des Lebens nicht halt. Dies betreffe besonders die musikalische Ausgestaltung der Bestattung. Lieder, die lange Gemeingut waren, seien heute immer weniger Menschen bekannt. Wenn die traditionellen Lieder immer weniger gesungen werden wollen, laute die Frage, was an ihre Stelle tritt.