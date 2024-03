Jugendherberge in Radevormwald Ein Klavier für die Jugendherberge

Mit dem neuen Klavier will Claessen, nach Schulklassen und Familien sowie nach der erfolgreichen Zertifizierung als „Bed &Bike“-Unterkunft, in der zuletzt auch die Profiradfahrer des Deutschen Cyclocross nächtigten, eine neue Zielgruppe in die idyllisch gelegene Herberge locken. Die Rede ist von Musikgruppen. Insgesamt hält die Herberge nämlich vier Proberäume für Gruppen bis zu 60 Personen bereit. In einem von ihnen steht neuerdings das Klavier, dass dank finanzieller Unterstützung durch die neue Sparkassenstiftung für rund 2000 Euro angeschafft werden konnte.