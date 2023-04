Verwaltung in Radevormwald Neues Kataster soll Baulücken schließen

„Das Baulückenkataster besteht aus kurzen Steckbriefen, die Informationen über Flurnummer, Flurstückszähler, Straßenname, Grundstücksgröße sowie bestehendes Planrecht enthalten. Kartenausschnitte ergänzen diese Angaben. Es werden keine personenbezogenen Angaben zum Eigentümer veröffentlicht“, sagt Annika Schmidt aus dem Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt. Die Grundstückseigentümer, deren Flächen in dem Kataster aufgeführt werden sollen, erhalten in diesen Tagen ein Informationsschreiben der Stadtverwaltung. Jeder Grundstückseigentümer kann der Veröffentlichung seines eigenen Grundstücks innerhalb des Katasters widersprechen. In diesem Fall wird das Grundstück nicht in das öffentliche Baulückenkataster aufgenommen, das in Zukunft auf der Internetseite der Stadt einsehbar seien soll. Auch nach Ablauf der Monatsfrist können die Eigentümer jederzeit Widerspruch gegen die Veröffentlichung im Baulückenkataster einlegen. In diesem Fall werden die betreffenden Grundstücke aus dem veröffentlichten Kataster entfernt.