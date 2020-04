Naturschutz in Radevormwald : Neues „Insektenhotel“ auf Friedhof in Dahlerau

Radevormwald Die Protestanten in Dahlerau haben sich in den vergangenen Jahren bereits für den Naturschutz stark gemacht. In der neuen Nistwand sollen unter anderem Bienen in Ruhe brüten können.

Eine solche Nistwand ist nun auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde in Dahlerau aufgestellt worden. Die Protestanten in Dahlerau – inzwischen vereinigt mit der Gemeinde in Remlingrade zu einer gemeinsamen Kirchengemeinde – haben sich bereits in den vergangenen Jahren für den Naturschutz stark gemacht. „Diese Gemeinde baute schon vor Jahren in dem Kirchturm einen Turmfalken-Nistkasten ein und in dem Kirchgemäuer einige Niststeine“, berichtet Naturschützer Dietmar Fennel, der Vorsitzende des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald. Für diese Aktion hatte die Kirchengemeinde in Dahlerau gemeinsam mit jener in Remlingrade und der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald vor einigen Jahren eine Auszeichnung des Naturschutzbundes NABU erhalten.