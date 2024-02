Trägerverein in Radevormwald „aktiv55plus“: Rückenwind mit neuem Vorstand

Seitdem sich der wichtigstes Förderer des Vereins, die Sana-Gruppe, im vergangenen Jahr zurückzog, befindet sich „aktiv55plus“ in einer finanziell angespannten Lage. Auf der nächsten Klausurtagung Mitte des Monats werde sich der neugewählte Vorstand, mit Burkhard Wigge an der Spitze, die nächsten Schritte überlegen, teilt Koordinatorin Kyra Springer mit. „Ich bin ein optimistischer Mensch“, gibt sie zu. Als solcher schaue sie grundsätzlich positiv in die Zukunft. Durch den neuen Vorstand, verrät sie, spüre sie Rückenwind für die bevorstehende, nicht ganz so einfache Zeit.