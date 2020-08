Jugendamt in Radevormwald : Neuer Vertrag mit Herbstmühle geplant

Radevormwald Das Jugendamt führt Gespräche mit Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth, die bis zum 31. Dezember 2019 für die Stadt Erziehungsberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Jugendberatung angeboten hatte. Die Beratungseinrichtung soll nun einen neuen Vertrag mit Beginn 1. Januar 2021 bekommen.

