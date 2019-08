Wasserturmstraße in Radevormwald : Kinder planen Spielplatz für Neubaugebiet

Auch Edith Sonntag kam mit Tochter Laura (10) zur Neueröffnung des Spielplatzes an der Wasserturmstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald An der Wasserturmstraße haben die Kinder wieder mitentschieden, welche Spielgeräte gekauft werden sollten. Die Bauzeit der etwa 60.000 Euro teuren Anlage betrug etwa zwei Jahre. In Radevormwald gibt es etwa 40 Spielplätze.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Kinder haben in der Bergstadt tatsächlich viel zu lachen und zu spielen – denn mehr als 40 Spielplätze gibt es im Stadtgebiet. Dabei sind diejenigen in Kindergärten und Kindertagesstätten noch gar nicht mitgerechnet, die ja nicht öffentlich zugänglich sind. Jetzt ist ein neuer hinzugekommen, den Bürgermeister Johannes Mans bei bestem Sommerwetter eröffnete.

Guter Rader Tradition folgend wurde am oberen Ende des Neubaugebiets an der Wasserturmstraße ein Kinderspielplatz mit acht großen Spielgeräten in Betrieb genommen. „Wir haben in allen Neubaugebieten neue Spielplätze mit dazu gebaut, so jetzt auch hier“, sagte Beate Neuhaus, Technische Mitarbeiterin in der Bauverwaltung. Zwei Jahre hatten die Arbeiten inklusive der Planung der etwa 60.000 Euro teuren Anlage gedauert. In Rade ganz üblich sei dabei gewesen, dass die Kinder als Entscheidungsträger mit ins Boot geholt wurden. „Es gab an der Stelle, wo der Spielplatz jetzt ist, eine Veranstaltung. Da haben wir den Kindern verschiedene Spielgeräte auf großen Fototafeln gezeigt“, sagte Beate Neuhaus. Die Kinder konnten abstimmen, welche Geräte angeschafft werden sollten. „Ich kenne das aus anderen Kommunen nicht, habe das erst hier in Radevormwald kennengelernt“, sagte Bürgermeister Johannes Mans. „Aber ich finde das toll. Denn wer, wenn nicht die Kinder, wissen am besten, was auf einen Spielplatz soll?“

Info Hunde und Rauchen sind verboten Ordnung Ein Spielplatz ist in erster Linie eine Kinderzone. Das heißt, dass dort Hunde sowie Rauchen verboten sind. Letzteres ist in NRW durch das Nichtraucherschutz geregelt. Keine Mittagsruhe Interessant für Kinder ist, dass es auf Spielplätzen in der Regel keine Mittagsruhe gibt, außer, es ist durch ein Schild geregelt. Grundsätzlich gilt, dass Ordnungsregeln auf Schildern am Spielplatz festgehalten sind.

Das Rennen gemacht hatten ein Trampolin, eine Wippe, ein Sandkasten, eine Wackelbrücke, eine Rutsche, ein großes Klettergerüst, eine Schaukel und ein Wipptier. Ehe Mans das rotweiße Flatterband durchschnitt und damit den 80 Kindern und ihren Eltern den Weg auf den neuen Spielplatz freimachte, dankte er für das Verständnis der Anwohner, da die Bauzeit mit zwei Jahren etwas länger als gewünscht gedauert hatte. „Wir mussten den gesamten Boden auf 50 Zentimeter Tiefe austauschen, da einige Bodenwerte nicht in Ordnung waren. Dazu kam, dass durch die Bauarbeiten an der Straße nicht immer am Spielplatz gearbeitet werden konnte“, sagte Beate Neuhaus. Das habe die Arbeiten etwas in die Länge gezogen.

Der Spielplatz an der Wasserturmstraße strahlt in neuem Glanz. Aber auch sonst seien die 40 Spielplätze in einem guten Zustand, sagte Beate Neuhaus. „Es gibt eine Sachverständige, die alle Spielplätze einmal im Jahr überprüft.“ Das geschehe in der Regel nach dem Winter. „Wir haben nur wenige Holzspielgeräte, weil die in der bergischen Witterung mehr leiden als solche aus Stahl, PE-Kunststoffen oder auch Recyclingmaterial“, sagte die Bauverwaltungsmitarbeiterin. Diese seien wesentlich weniger anfällig für Feuchtigkeit. „Wir wollen auch künftig weiter in die Richtung der robusteren Materialien gehen“, sagte Beate Neuhaus.

Neben den Spielplätzen in den Neubaugebieten gebe es zudem an vielen anderen Orten im Stadtgebiet Örtlichkeiten und Gelegenheiten für Kinder, um zu spielen. „Nicht alle sind so groß, wie jetzt der neue Spielplatz an der Wasserturmstraße. Im Parc de Châteaubriant etwa gibt es nur ein paar Wipptiere und eine Wippe. Aber auch diese werden gerne genutzt“, sagte Beate Neuhaus. Dann gibt es noch die beiden Freizeitanlagen in Kräwinkel und auf dem Höller Hof. „Das sind richtig große Anlagen, in denen auch gefeiert werden kann und wo auch Jugendliche und Erwachsene sind“, sagte Neuhaus.