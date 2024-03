Sport in Radevormwald Noch einige Plätze frei für den Rückenfitkursus

Der TV Herbeck bietet wieder einen neuen Rückenfitkursus an. In diesem Kursus wird unter anderem die Rückenmuskulatur gestärkt und auf die korrekte Haltung geachtet. Es gibt Tipps, wie Bewegung mit einfachen Übungen in den Alltag integriert werden können dosierte Kräftigungsübungen, funktionelle Gymnastik mit Kleingeräten stehen auf dem Programm, um Ausdauer, Kraft und Koordination sowie die Beweglichkeit zu verbessern.