Projekt in Radevormwald : Chor besingt die Schönheit der Schöpfung

Radevormwald Zur ersten Probe für das neue Projekt kamen mehr als 20 Männer und Frauen. Noch sind Plätze frei.

Inga Kuhnert, die Kirchenmusikerin der reformierten Kirchengemeinde, startete am Mittwoch wieder ein neues Chorprojekt, das sich um die Schönheit der Schöpfung dreht. Unter dem Titel „Der Jubel der Schöpfung“ wird sie mit mehr als 20 Männern und Frauen auf einen Musiksonntag am 23. Juni um 10 Uhr in der Kirche am Marktplatz hinarbeiten. Zu der ersten Probe diese Woche kamen viele bekannte Gesichter, die bereits an anderen Chorprojekten mitgewirkt haben.

Inga Kuhnert nimmt die Herausforderung eines Projektchores immer wieder gerne an. „Natürlich muss man sich erst einmal aufeinander einstellen, aber das ist auch das Schöne an einem Projektchor. Mitsingen können alle, die Freude an Musik und an Singen haben. Das Angebot richtet sich nicht nur an Gemeindeglieder“, sagt die Kirchenmusikerin. Geprobt wird jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Ludwig-Beck-Straße. Das erste Treffen nutzten die Teilnehmer, um sich kennenzulernen und sich in die verschiedenen Tonlagen einordnen zu lassen, denn gesungen werden mehrstimmige Lieder aus alter und neuer Zeit, die zu der sommerlichen Fröhlichkeit passen. Zu den Titeln, die Inga Kuhnert ausgewählt hat, gehören unter anderem die Stücke „Schau auf die Welt“ sowie „Auf Seele Gott zu loben“. Die Thematiken für die einzelnen Projektchöre erarbeitet die Kirchenmusikerin selbst und hält dafür nur manchmal Absprache mit Pfarrer Dieter Jeschke. „Die Musiksonntage gehören fest in die Strukturen unsere Gemeindelebens und ich finde es schön, dafür immer wieder neue Chöre zusammenzustellen und Sänger in der Gemeinde zusammenzubringen.“ Dass Musik verbindet, ist in den Projektchören von Inga Kuhnert immer wieder zu spüren. In den vergangenen Monaten übte sie mit einem reinen Männerchor sowie mit einem Chor zum Osterfest. Beide Projekte wurden von der Gemeinde sehr gut angenommen.