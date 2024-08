Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald „Gotteshütte“ übernimmt Offenen Ganztag der Förderschule

Radevormwald/Hückeswagen · Mit dem 1. August übernimmt das Jugend- und Sozialwerk aus Hückeswagen auch die Ganztagsbetreuung der Armin-Maiwald-Schule. Am zweiten Standort der Förderschule Nordkreis, an der Erich-Kästner-Schule in Hückeswagen, organisiert die „Gotteshütte“ dieses Angebot seit 2020.

04.08.2024 , 12:00 Uhr

Die Armin-Maiwald-Schule ist der Radevormwalder Standort der Förderschule Nordkreis. Der Offene Ganztag wird nun neu aufgestellt. Foto: Stefan Gilsbach