Einzelhandel in Radevormwald „Waldgeflüster“ in der Schlossmachergalerie

Ein neues Geschäft in der Radevormwalder Schlossmachergalerie wird am Samstag eröffnen. Das Ehepaar Markus und Julia Thomas bietet unter dem Namen „Waldgeflüster“ in einem Ladenlokal direkt gegenüber der Volksbank Deko-Artikel und Kulinarisches an, beispielsweise Pralinen und Pasta. Thematisch haben nahezu alle Artikel einen Bezug zum Wald und zu Natur.