Radevormwalder Innenstadt : Citymanagement neu im Internet

Radevormwald Homepage ist eine Plattform für Bürger, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Ab sofort bietet die neue Internetseite des Citymanagement Radevormwald Hintergrundinformationen sowie regelmäßig aktuelle Nachrichten über laufende Projekte. Anfang 2020 hatte „Stadt + Handel“ das Citymanagement in Radevormwald übernommen. Nach einem erfolgreichen Auftakt am 5. März im Bürgerhaus mit einem Impuls-Vortrag über die wichtigsten Trends im Standortmanagement ist nun auch die neue Internetseite online, teilte am Donnerstag die Stadtverwaltung mit. Unter www.innenstadt-radevormwald.de können sich die Rader in Zukunft über die aktuellsten Geschehnisse informieren. Die Seite gibt Einblicke und Hintergründe, zeigt Offline-Strategien für die Innenstadtentwicklung auf und informiert in einem News-Blog regelmäßig über aktuelle Projekte.