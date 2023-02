Werbung für Radevormwald Das bietet der neue Imagefilm der Stadt

Deutlich mehr Besucher als üblich waren am Dienstag zu der Ratssitzung im Saal des Bürgerhauses erschienen, die oberen Ränge des Zuschauerraums waren dicht besetzt. Was die Bürger bewogen hatte, ins Gebäude am Schlossmacherplatz zu kommen, war offensichtlich weniger der eigentliche Inhalt der Tagesordnung, vielmehr die Premiere des neuen Imagefilms für Radevormwald. Gleich zu Beginn der Sitzung wurde der rund dreiminütige Clip auf der Leinwand gezeigt. Eine anschließende Debatte, wie der Film gefallen habe, sei allerdings nicht geplant, erklärte Bürgermeister Johannes Mans.