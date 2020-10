Soziale Projekte in Radevormwald : Neuer Geschäfsführer der ÖkuIni

Gerhard Kürten (62) vor dem dem Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz in Radevormwald. Hier ist die „Öku-Ini“ ebenfalls aktiv. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Gerhard Kürten wird bei der Ökumenischen Initiative Nachfolger von Anne Loth. Diese wechselt als Bürgermeisterin ins Rathaus von Wipperfürth. „Sie hat ein bestelltes Feld hinterlassen“, lobt Kürten.

Viel Zeit in Radevormwald wird Anne Loth künftig nicht mehr verbringen – die bisherige Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative (ÖkuIni) übernimmt als Bürgermeisterin die Geschäfte der Stadt Wipperfürth. Am Mittwoch war sie jedoch in der Bergstadt und stellte im Haus Hürxthal unter anderem ihren Nachfolger, Gerhard Kürten, vor. Der 62-Jährige wird zum 1. November neuer Geschäftsführer der Ökumenischen Initiative sein, die in Wipperfürth und in Radevormwald mit verschiedenen sozialen Projekten aktiv ist.