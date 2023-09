Evangelische Gesellschaft in Radevormwald Personelle Veränderungen an der Telegrafenstraße

Es sind ereignisreiche Zeiten für die Evangelische Gesellschaft für Deutschland. Allerdings ausschließlich im positiven Sinne. Am vergangenen Wochenende feierten alle das 175-jährige Bestehen an drei Tagen und mit mehr als 700 Besuchern aus den etwa 60 Gemeinden – und auch die Grundsteinlegung für den Zehn-Millionen-Euro Um- und Neubau auf dem Gelände an der Telegrafenstraße hat in diesem Rahmen und unter dem großen Applaus der Anwesenden stattfinden können.