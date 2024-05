Europawahl in Radevormwald „Problematisch“ – Wahlpost sorgt für Irritationen

Einige Änderungen im Vergleich zu den vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2020 gibt es bei den Lokalitäten, in denen die Stimmen abgegeben werden. „Diese Wahlen fielen in die Corona-Pandemie, daher wurde beispielsweise nicht in Senioreneinrichtungen gewählt“, berichtet Marc Bormann. Schließlich sind alte Menschen durch das Virus besonders gefährdet. Mit dem Abklingen der Pandemie werden die Bürger im Bezirk 010 nun wieder im „Newcare-Home“ an der Uelfestraße wählen können – damals war man in die Sparkasse an der Hohenfuhrstraße ausgewichen. Auch im Bezirk 050 kann nun wieder im Johanniter-Haus am Höhweg gewählt werden anstatt wie vor vier Jahren im Lily-Braun-Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt.