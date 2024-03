Zweirad-Museum in Radevormwald Auf kleinen Rädern zurück in die Welt der Kindheit

Neue Stücke für seine Sammlung findet Jürgen Frommhold über Kleinanzeigen und in letzter Zeit immer häufiger über das Internet. Gerne geben Besitzer ihre „Schätzchen“ in seine Hände. „Auch wenn sie die Räder eigentlich nicht mehr brauchen, scheuen sie sich doch, sie wegzuwerfen“, weiß er. In seiner Sammlung bekommen die Stücke ein neues Heim, werden bei Bedarf runderneuert. Auch im Urlaub, beispielsweise jüngst am Bodensee, hält Frommhold die Augen offen, um Neues für seine Sammlung zu finden. „Der Markt gibt noch immer viel her“, sagt er. Im Laufe der Zeit ist da einiges zusammengekommen, für das im Haus der Familie Frommhold in Mönchengladbach-Neuwerk Platz geschaffen werden musste. „Das Wohnzimmer ist tabu“, bekräftigt Ehefrau Yvonne. „Nun ja, bis auf ein Hochrad.“ Ihr Gatte ergänzt: „Das Stück wollte ich unbedingt haben.“