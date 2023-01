Jugendamt Radevormwald ist beteiligt Neue Schulungen für das Jugendleiter-Zertifikat

Im Jugendgruppenleiterkurs werden die folgenden Themen vermittelt: Spiel in der Jugendarbeit, Gruppenpädagogik, Entwicklungspsychologie, Rollen in der Gruppe, Aufsichtspflicht und Haftung, Paragraf 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Inklusion in der OKJA, Partizipation, Jugendschutzgesetzgebung, Organisation von Ferienfreizeiten, praktische Einheiten im Bereich der Erlebnispädagogik. Für die Teilnahme an diesem Kurs entstehen Gebühren in Höhe von 95 Euro (mit Familienpass 50 Prozent Ermäßigung).