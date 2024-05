Musikschule in Radevormwald „Das Saxofon drückt jede Gefühlslage aus“

Viele Kinder fangen mit der Blockflöte als erstem Instrument an. Und so war es auch bei Luka Merschmann, als sie drei Jahre alt war. Doch dann war klar, dass sie unbedingt jenes Instrument erlernen wollte, das ihr Papa spielte. Michael Merschmann hatte unter anderem im Musikkorps der Bundeswehr Saxofon gespielt, später dann auch in einer Cover-Band. „Und so habe ich schon früh ein Interesse daran entwickelt“, sagt die Musikerin, die nun als neue Dozentin fürs Saxofon an der Musikschule in Radevormwald beginnen wird.